Michel Leeb bientôt grand-père : sa fille est enceinte, "un ciel bleu après la tempête"

C'est une heureuse nouvelle qui touche cette fois la famille de Michel Leeb. Alors que le clan avait affronté le cancer du sein de Fanny - un mauvais souvenir aujourd'hui derrière elle -, on apprend désormais qu'un bébé va venir illuminer leurs vies. Elsa Leeb, la deuxième fille de l'humoriste, est enceinte.

Dimanche 2 mai 2021, Elsa a posté deux photos d'elle sur son compte Instagram, large sourire aux lèvres et buste à l'air pour dévoiler un petit baby bump naissant. En légende, elle écrit : "Un bonheur inattendu, un nouveau chapitre de vie, un ciel bleu après la tempête, un bouleversement heureux, une joie vertigineuse, un amour fou, toi + moi @allanasle #aventure #petitesouris #4months #baby #life #blessed #jevaisavoirdesboobs."

Elsa Leeb, qui est née en 1988 du mariage de Michel avec sa femme Béatrice, va donc avoir son premier enfant avec son charmant compagnon qui exerce le métier de comédien. Elle-même se décrit comme productrice sur son compte Instagram ; elle a par exemple produit le court-métrage This New Generation, réalisé par son frère Tom Leeb. Nos confrères de Gala rapportent qu'elle a étudié à l'European Business School et a obtenu un Master en Business International. Elle a notamment été attachée de presse de cinéma et chroniqueuse pour Téva Déco.

Cette grossesse a rendu folle de joie sa soeur aînée Fanny Leeb, qui a partagé un beau message dans la story de son compte Instagram. "Ma petite soeur va être maman. Je suis si fière, si admirative, si heureuse, si impatiente, si comblée... Et je t'aime", a-t-elle écrit. Elle-même, en couple depuis quelques années, envisage-t-elle d'avoir un jour un bébé ?