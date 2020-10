Fanny Leeb : Guérie du cancer du sein, toujours mobilisée contre la maladie

Ce coup d'envoi du mois de lutte contre la maladie a également été animé en musique. La violoniste Anne Gravoin et le guitariste Colin Heller ont fait parler leur génie, auquel Fanny Leeb n'est certainement pas restée insensible.

"Émouvant. Puissant. Symbolique. Merci de t'illuminer pour toutes ces femmes", a écrit la fille du comédien Michel Leeb dans sa story Instagram du jeudi 1er octobre 2020. Sur les réseaux sociaux, Fanny avait partagé son combat contre le cancer du sein avec ses plus de 30 000 abonnés. La jolie brune 34 ans s'était rasé le crâne pour dissimuler une chute de cheveux, un des symptômes de la maladie, et s'était confiée dans une interview accordée à l'émission Stars à nu sur TF1.

L'Association Ruban Rose oeuvre toute l'année pour soutenir la recherche médicale et scientifique et pour informer le plus grand nombre. Sa campagne Octobre Rose, qui fête son 27e anniversaire, est une occasion de mettre en lumière celles et ceux qui combattent cette maladie, d'intensifier l'information et la sensibilisation et de réunir encore plus de fonds pour aider les chercheurs, les soignants.