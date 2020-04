Fanny Leeb : L'amour d'Oliver, son "médicament"

Fanny Leeb n'est plus seulement la fille de Michel Leeb, mais bien une artiste à part entière. Le 28 février 2020, la chanteuse de 33 ans a sorti son album The Awakening, le premier depuis sa maladie.

Pendant plusieurs mois, Fanny Leeb a mené un combat acharné contre un cancer du sein. Combat qu'elle a fini par remporter. Elle a su faire de sa maladie une vraie force et ce combat quotidien lui a inspiré l'album The Awakening ("l'éveil"), composé avec l'aide de son ami Keni Arifi et de son frère Tom Leeb, et produit par Remark records (Vanessa Paradis, Raphaël, Christine and the Queens).

Durant toute cette terrible épreuve, Fanny Leeb a pu compter sur le soutien sans faille de son amoureux, Oliver, 30 ans, pilote d'avions privés, à qui elle a dédié sa chanson Medicine. "C'est un hommage que je lui rends pour l'amour qu'il me portait chaque jour. Son amour a été ma medicine, mon médicament. Un hommage aussi à mon frère, ma soeur Elsa, mes parents si soudés autour de moi, où le rire entre nous était une arme. Un deuxième médicament", explique-t-elle à Closer, dans le numéro du 3 avril 2020.

Bien que très accaparé par son métier, Oliver a su rester un pilier pour Fanny. "Il a fait en sorte d'être là un maximum. Je n'ai pas eu le sentiment d'absence", confie-t-elle. Mais Oliver a malgré tout loupé un moment important : "Sauf le jour où j'ai appris mon cancer le 4 décembre 2018 : il était au Brésil et injoignable. Et avec le décalage horaire, il ne pouvait de toute façon pas rentrer tout de suite. Nous vivons en Suisse. J'ai appelé mon frère pour le lui apprendre, qui a pris immédiatement un train pour me retrouver. Oliver a été incroyable avec moi."

Faisant de son combat contre le cancer une force, Fanny Leeb a participé, avec sept autres personnalités médiatiques, à l'émission Star à nu en février dernier, produite par Arthur et diffusée sur TF1. Une amitié sincère s'est liée entre ces femmes et on retrouve toutes les participantes à cette émission dans le clip The Girl I Was de Fanny Leeb dévoilé juste après.