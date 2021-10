Michel Leeb est grand-père ! Sa fille Elsa maman d'une fille au doux prénom

Bébé est né. Michel Leeb est désormais grand-père. Un rôle qu'il n'a pas encore eu l'occasion de jouer dans sa carrière mais qu'il va vite découvrir dans la vraie vie. Sa fille Elsa, née de son mariage avec sa femme Béatrice, a accouché de son premier enfant.

C'est dans la soirée du lundi 11 octobre 2021 qu'Elsa Leeb a annoncé l'heureuse nouvelle, révélant le doux prénom de son bébé, une fille. "Le 8 octobre 2021 à 5:15, j'ai compris ce qu'était de faire la plus belle rencontre de sa vie. Ma Gaïa tu me bouleverses, me donnes confiance, m'apaises, m'émerveilles déjà tant... Tu es née d'un amour avec @allanasle absolument merveilleux et indescriptible qui a changé ma vie; compte sur nous pour te le faire partager chaque seconde. Merci @allanasle, merci la vie", a écrit Elsa Leeb en légende d'une photo de son bébé.