Aurore Delplace (Un si grand soleil) maman : première photo et annonce hilarante

C'est en mai dernier qu'Aurore Delplace a officialisé sa grossesse. Pour ce faire, elle a dévoilé une vidéo au cours de laquelle Kevin Levy et elle sont dans leur jardin, à table. "J'ai envie d'un verre de vin", annonce celle qui est aussi chanteuse et danseuse. "Chut, il t'entend", a répliqué l'humoriste. Et, après que sa chère et tendre lui a demandé de qui il s'agissait, il a répondu : "Lui. Celui qui fait que tu as un gros ventre. C'est trop mignon. Mais en tout cas tu as des seins..." Une annonce pleine d'humour qui a marqué les esprits.

Cela fait pas moins de treize ans qu'Aurore Delplace et Kevin Levy filent le parfait amour. Tous deux se sont rencontrés dans une école de comédie musicale à Paris et sont rapidement tombés amoureux. Leur désir d'enfant n'était pas nouveau, mais la jeune femme a dû passer des étapes douloureuses, telles qu'une fausse couche, avant de réaliser son rêve.