"Avortement, fausse couche..." : Aurore Delplace a connu "quelques soucis" avant d'être enceinte

Aurore Delplace attend un heureux événement. En effet, très prochainement l'interprète de Johanna dans le feuilleton Un si grand soleil (France 2 ), enceinte de son premier enfant, sera maman. Auprès de nos confrères de Télé Poche, la jolie blonde de 34 ans se livre sur sa nouvelle vie de future maman et en profite pour révéler les douloureuses épreuves vécues avant sa grossesse.

"Je l'ai tellement attendu ce petit bébé !", lance Aurore Delplace, plus épanouie que jamais à quelques jours de l'accouchement. Et de poursuivre : "Je suis tellement heureuse que je voudrais crier ce bonheur. Et d'autant plus que j'ai connu quelques soucis : un avortement, une grossesse extra-utérine, une fausse couche..." Des moments difficiles que la comédienne belge a surmontés avec le temps, mais qu'elle n'oublie pas pour autant. Au contraire, c'est parce qu'elle a vécu ces épreuves de la vie qu'elle souhaite témoigner : "C'est la raison pour laquelle je trouve nécessaire d'en parler et transmettre le message que tout peut arriver, confie-t-elle. Bien sûr, au tout début, j'ai eu quelques angoisses, au point de m'autoriser à acheter un premier body il n'y a que quelques semaines. Mais aujourd'hui, c'est incroyable, je vis une grossesse parfaite."

Si elle a un temps appréhendé cette grossesse, la voilà désormais "très sereine". "Bizarrement, je n'appréhende pas du tout. C'est assez dingue car, il y a quelques années, j'avais décidé que quoi qu'il arrive, je réclamerais une césarienne, se souvient-elle. Mais finalement, je vais accoucher de façon tout à fait naturelle dans une salle 'nature', dans l'eau, en toute sérénité." Et c'est à Montpellier qu'elle donnera naissance à son petit bébé, fruit de ses amours avec son compagnon le comédien Kevin Lévy. "Je vais mettre au monde un petit Montpelliérain, puisque ce sera un garçon", confie-t-elle.

En bref, l'actrice est aux anges dans ce rôle de future maman ! Toutefois, pas question d'intégrer sa grossesse à la série Un si grand soleil. D'ailleurs, Aurore Delplace a usé de petits subterfuges bien pensés pour cacher son baby bump à l'écran. "Ça n'a pas été si compliqué. D'abord parce que j'ai eu la chance de n'avoir pas beaucoup pris", lance-t-elle, évoquant également un "changement de garde-robe, en éliminant les vêtements près du corps" ou encore ce dossier "placé mine de rien devant [son] ventre".

L'interview d'Aurore Delplace est à retrouver en intégralité dans le magazine Télé Poche, actuellement en kiosques.