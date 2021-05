Aurore Delplace (Un si grand soleil) enceinte : première photo de son baby bump et annonce amusante

C'est une grande nouvelle que vient d'annoncer l'une des actrices phares d'Un si grand soleil (France 2). La jeune femme en question est enceinte de son premier enfant. Il s'agit d'Aurore Delplace.

Dans la série, la charmante blonde de 33 ans qui incarne l'avocate Johanna Lemeur est amoureuse de Julien Bastide (interprété par Jérémy Banster). Mais, dans la vraie vie, c'est Kevin Levy (qui a notamment fait un two men show avec Tom Leeb) qui fait battre son coeur depuis pas moins de treize ans. Tous deux se sont rencontrés dans une école de comédie musicale à Paris et sont rapidement tombés amoureux. Et, prochainement, ils vivront la plus belle des aventures.

Aurore Delplace est enceinte de leur premier enfant. Et c'est avec humour que le couple a pris la décision d'annoncer la bonne nouvelle, en vidéo. On peut observer les tourtereaux dans leur jardin, à table. "J'ai envie d'un verre de vin", annonce celle qui est aussi chanteuse et danseuse. "Chut, il t'entend", a répliqué Kevin Levy. Et, après que sa chère et tendre lui a demandé de qui il s'agissait, il a répondu : "Lui. Celui qui fait que tu as un gros ventre. C'est trop mignon. Mais en tout cas tu as des seins..."