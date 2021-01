Un si grand soleil : Teïlo Azaïs "pourri" sur les réseaux sociaux à cause de son personnage

Il est parfois difficile pour certains téléspectateurs de faire la différence entre fiction et réalité. Les acteurs peuvent donc parfois recevoir des critiques virulentes sur les réseaux sociaux, attaques virtuelles dont Teïlo Azaïs peut malheureusement témoigner.

Dans la série Un si grand soleil (France 2), le jeune homme de 18 ans incarne Enzo, un personnage au caractère imprévisible. "C'est un adolescent perturbé, capable d'avoir d'importants accès de colère", a précisé Teïlo Azaïs lors d'une interview pour Télé Star. Et il n'a pas fini d'être en colère car de nombreuses épreuves l'attendent. "On l'a déjà vu faire du mal à sa copine, casser la figure à un type par jalousie, s'emporter avec ses parents... Là il va aller encore plus loin", a prévenu l'acteur.

Teïlo Azaïs doit donc s'attendre à recevoir de nouvelles critiques. Après la diffusion d'une scène au cours de laquelle il frappe le personnage d'Inès, il s'est fait "pourrir sur les réseaux sociaux". Mais pas de quoi déprimer le beau brun. Il préfère en effet voir les choses du bon côté : "Pour être honnête, j'adore ça ! Je le prends comme un cadeau, ça veut dire que j'ai bien joué, que j'ai été crédible."

Teïlo Azaïs a d'autres opportunités de prouver qu'il est un bon acteur. En parallèle du tournage d'Un si grand soleil, il a tourné dans le film C'est quoi ce papy ?, qui devrait sortir en salles le 11 août 2021. Il s'apprête maintenant à enchaîner avec le premier rôle du prochain film de Philippe Lioret. De beaux projets pour l'interprète d'Enzo qui a déjà huit longs métrages à son actif.

