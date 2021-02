Jennifer Dubourg-Bracconi (Un si grand soleil) enceinte : sa grossesse, son compagnon... elle dit tout

La famille Un si grand soleil va prochainement s'agrandir. A l'occasion d'une interview pour Télé Loisirs, Jennifer Dubourg-Bracconi a annoncé qu'elle était enceinte de son premier enfant. Et a aussi fait des confidences sur sa grossesse, son compagnon ou son avenir dans la série.

L'interprète de Davia Lévy est une femme comblée. Elle est actuellement enceinte de six mois. Et elle l'assure, elle "pète le feu". "Je pense que ce deuxième trimestre est la meilleure période. J'ai trois fois plus d'énergie que d'habitude, même si je dors trois fois plus aussi (elle rit). Je me sens forte. J'ai eu de la chance, même au début, j'étais mal lunée mais pas trop malade. Certains aliments ne passaient plus et je trouvais le café écoeurant mais là, ça va mieux", a-t-elle déclaré. Elle a ensuite révélé qu'elle attendait un petit garçon qui est prévu pour le 15 juin. Son prénom est choisi mais, pour l'heure, le couple préfère ne pas le révéler. La jeune femme a tout de même dévoilé des indices : "Ce sera un prénom simple, intemporel et court."

Jennifer Dubourg-Bracconi pense que son conjoint - qui est comédien et scénariste pour des séries - et elle seront des parents gaga, notamment parce que "c'était un projet qu'[ils avaient] depuis un moment". "On se sent prêt, même si je pense qu'on ne l'est pas vraiment... On est très organisé sur la manière dont ça va se passer. (...) Je ne tourne pas tous les jours et mon conjoint n'écrit pas forcément la journée, c'est plutôt un oiseau de nuit. Je m'occuperai donc du bébé quand il aura besoin d'écrire et vice-versa quand je partirai à Montpellier. En fait, je me dis que, si j'ai un jour de tournage, le bébé restera à Paris avec son père, et si j'ai plusieurs jours de tournage, on se fera une virée tous ensemble dans le Sud où on est logé dans des grands appart-hôtels avec une chambre séparée d'un salon", a poursuivi la belle blonde auprès de Télé Loisirs.

La jeune femme, en couple depuis quatre ans, s'arrêtera de tourner en avril. Et elle espère reprendre les tournages d'Un si grand soleil au plus vite, la fin de son congé étant en septembre. En attendant, elle fait tout pour dissimuler sa grossesse devant la caméra, car il n'est pas prévu qu'elle soit intégrée aux intrigues. "Je suis contente car le fait que Davia n'ait pas d'enfants lui offre plus de possibilités. Si elle avait un bébé, elle serait peut-être obligée de quitter la coloc et je veux y rester", a confié Jennifer Dubourg-Bracconi. Pour le moment, l'actrice ne sait pas encore comment son absence sera expliquée dans la série.