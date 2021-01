Marie-Clotilde Ramos-Ibanez (Un si grand soleil) couple lesbien à l'écran : l'histoire personnelle qui l'a aidée

Voilà quelques semaines que Marie-Clotilde Ramos-Ibanez et Malya Roman sont mamans d'une petite Charlie... à l'écran bien sûr. Les deux comédiennes incarnent en effet Sofia et Elise dans Un si grand soleil (France 2 ), un couple homosexuel qui est devenu parent, notamment grâce au personnage de Bilal, le père biologique de l'enfant. Une histoire complexe qui n'est pas près de s'arranger de sitôt à en croire les confidences de Marie-Clotilde Ramos-Ibanez.

"Elles sont comme tous les couples, bouleversées par l'arrivée de leur bébé. La seule ombre au tableau, c'est Bilal. Sofia se méfie de lui depuis qu'il a accepté d'être le père biologique. Là, il va nous mettre un coup de poignard dans le dos. Ça va rendre Élise furieuse, au point de couper les ponts avec lui", annonce la jolie rousse dans le dernier numéro de Télé Star. Qui plus est, il est prévu que les deux jeunes femmes passent un grand cap : "Sofia va demander Elise en mariage pour pouvoir, elle aussi, exercer l'autorité parentale sur Charlie. Cette arche raconte en sous-titre, la difficulté de chacun à trouver sa place dans cette famille".

Une difficulté que Marie-Clotilde Ramos-Ibanez a eu l'occasion de constater de près dans sa vie privée. Ce qui lui a certainement permis d'aborder avec justesse le rôle qui lui a été confiée. "J'ai appris beaucoup de choses sur les droits des couples homoparentaux. J'ai vécu en fiction, ce qu'a, en partie, vécu ma petite soeur avec sa copine. Elles sont aussi passées par le chemin de l'insémination. On a pas mal échangé sur les questions qu'un tel processus soulève. Ce qui nous met en colère, c'est la lourdeur et le coût des démarches administratives pour un couple homoparental", a-t-elle dénoncé au magazine. En contribuant à mettre en lumière ces problématiques, Marie-Clotilde confie être alors "à 1000% satisfaite de la manière dont le couple est traité à l'antenne". Et d'ajouter : "On voit un couple qui traverse les mêmes inquiétudes, les mêmes turbulences et les mêmes joies que n'importe quel autre couple. C'est très réussi dans l'écriture. Je suis fière de porter cette histoire d'amour."