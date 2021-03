Aurore Delplace (Un si grand soleil), la fausse couche de Johanna : "Je l'ai moi-même vécu"

Cela fait bientôt deux ans qu'Aurore Delplace a le bonheur d'incarner Johanna, dans la série Un si grand soleil (France 2). Lors d'une interview pour Télé 7 Jours (édition du 8 mars 2021), la charmante blonde de 33 ans a révélé qu'elle avait un triste point commun avec son personnage.

La vie de Johanna n'est pas un long fleuve tranquille. La jeune femme vit de folles aventures, plus ou moins bonnes, parmi lesquelles le fait qu'on la croit coupable de la mort de Mickaël. Son personnage a également connu une fausse couche, un événement difficile à tourner pour Aurore Delplace. "Le moment fort, pour moi, était celui de la fausse couche. Il y a énormément de femmes qui vivent cela, et je l'ai moi-même vécu aussi. Je trouve ça très bien d'en parler, j'aurais même aimé le développer un peu plus", a-t-elle révélé à nos confrères.

Aurore Delplace peut heureusement compter sur le soutien de sa moitié quoi qu'il arrive. La charmante blonde n'est en effet pas un coeur à prendre. Si à l'écran, elle est amoureuse de Julien, dans la vraie vie c'est le comédien et humoriste Kevin Levy (qui a notamment fait un two men show avec Tom Leeb) qui fait battre son coeur depuis pas moins de treize ans. Tous deux se sont rencontrés dans une école de comédie musicale à Paris comme elle l'a confié à Télé Loisirs. "On a fait notre première scène ensemble et on est tombé amoureux. C'est un super artiste aux talents à n'en plus finir qu'on ne connaît pas assez. Il me fait hurler de rire 24h/24h", a-t-elle précisé. Pour l'heure, les tourtereaux n'ont pas encore d'enfants. Mais ils compte bien fonder une famille. En attendant, ils bichonnent exclusivement leur petit chien, Manille.