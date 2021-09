Aurore Delplace (Un si grand soleil) au bord de l'accouchement et dans une posture hallucinante !

La famille est plus que jamais sur le point de s'agrandir pour Aurélie Delplace ! L'une des vedettes de la fiction Un si grand soleil devrait bientôt accueillir son premier enfant avec son compagnon de longue date Kevin Levy. Et alors que son baby-bump est des plus imposants, elle ne manque pas d'énergie ! En story Instagram, Aurélie Delplace s'est même quelque peu vantée de pouvoir encore réaliser des postures de yoga très impressionnantes.

En effet, sa communauté a eu la surprise de la découvrir en équilibre sur la tête et ses jambes en l'air parfaitement alignées (voir notre diaporama). Tout yogi qui se respecte aura alors reconnu l'une des positions les plus classiques qu'il soit appelée Sirsasana. En commentaires, la charmante blonde de 33 ans qui incarne l'avocate Johanna Lemeur dans Un si grand soleil a indiqué qu'elle en était à sa 38e semaine aménorrhée de grossesse, ce qui laisse présager que son terme n'est plus très loin. De quoi bluffer les internautes ! Vraisemblablement infatigable, elle a posté par la suite d'autres stories d'elle en train de courir. Il s'agit apparemment de petites astuces pour déclencher son accouchement. Le temps nous dira si cela a fonctionné.

Aurélie Delplace va donc tout prochainement découvrir les joies de la maternité. Un véritable rêve pour la comédienne qui a malheureusement dans le passé vécu une fausse couche comme elle le révélait en mars dernier lors d'une interview.

À noter qu'elle n'est pas la seule star d'Un si grand soleil à voir sa vie bouleversée. Sa collègue Jennifer Dubourg-Bracconi, qui incarne Davia Lévy dans la série, a de son côté récemment accueilli son premier enfant. C'est un petit garçon qui a pointé le bout de son nez au mois de juin dernier.