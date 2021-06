Jennifer Dubourg-Bracconi maman : son premier enfant est né, péripétie en cours de route !

Jennifer Dubourg-Bracconi est une femme comblée. Ce samedi 12 juin, l'interprète de Davia Lévy dans la série à succès Un si grand soleil (France 2) a annoncé une excellente nouvelle à ses abonnés, sur Instagram.

Son conjoint - qui est comédien et scénariste pour des séries - et elle viennent d'accueillir leur premier enfant. Un petit garçon dont elle n'a pas encore donné le prénom. Ces derniers mois, elle se contentait de légender #BabyBoy ses publications sur Instagram pour évoquer le sexe du bébé. C'est en postant une photo de son fils que Jennifer Dubourg-Bracconi a fait part de son immense bonheur à ses fans.

"Notre petit bébé d'amour est arrivé ce mercredi 9 juin dans la soirée, il va très bien et nous comble d'amour. Comme le veut la tradition, sa mère a perdu les eaux sur les sièges en cuir d'un taxi G7, ravi. Je vous rassure : je vais très bien, et ça c'est très bien passé ! La vraie bonne nouvelle, c'est quand même qu'on sera rentrés pour France-Allemagne le 15 !", a-t-elle écrit en révélant sa drôle de péripétie survenue en cours de route.

C'est mi-février que Jennifer Dubourg-Bracconi a officialisé sa grossesse, à l'occasion d'une interview pour nos confrères de Télé Loisirs. "Je pense que ce deuxième trimestre est la meilleure période. J'ai trois fois plus d'énergie que d'habitude, même si je dors trois fois plus aussi (elle rit). Je me sens forte. J'ai eu de la chance, même au début, j'étais mal lunée mais pas trop malade. Certains aliments ne passaient plus et je trouvais le café écoeurant mais là, ça va mieux", avait-elle notamment déclaré. A l'époque, elle n'avait pas souhaité dévoiler le prénom de son bébé. "Ce sera un prénom simple, intemporel et court", avait-elle seulement précisé.

Cela faisait un moment que Jennifer Dubourg-Bracconi et son cher et tendre espéraient avoir un enfant. Ils avaient donc déjà réfléchi à leur organisation le jour où bébé serait là : "Je ne tourne pas tous les jours et mon conjoint n'écrit pas forcément la journée, c'est plutôt un oiseau de nuit. Je m'occuperai donc du bébé quand il aura besoin d'écrire et vice-versa quand je partirai à Montpellier. En fait, je me dis que, si j'ai un jour de tournage, le bébé restera à Paris avec son père, et si j'ai plusieurs jours de tournage, on se fera une virée tous ensemble dans le Sud où on est logé dans des grands appart-hôtels avec une chambre séparée d'un salon."