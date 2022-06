François-Xavier Demaison bientôt papa : le sexe du bébé désormais connu !

Les nouvelles vont vite ! C'était déjà annoncé : François-Xavier Demaison va devenir papa pour la deuxième fois. Il s'agira de son tout premier enfant avec sa femme Anaïs. Mais une nouvelle information vient de tomber ce dimanche 26 juin. Sa dulcinée a dévoilé le sexe de leur enfant en partageant, sur son compte Instagram, deux photos d'elle en robe longue à fleurs avec une main posée sous son ventre. "It's a girl" a t-elle écrit en légende, révélant ainsi à ses abonnés être enceinte d'une petite fille.

"Coming soon"

Les dernières nouvelles de sa grossesse remontaient au 6 juin dernier, lorsqu'elle avait posté sur ses réseaux sociaux un cliché de son baby bump alors qu'elle se trouvait à Florence, en Italie. Une photo qui n'avait laissé personne indifférent, encore moins Florent Peyre ou Arnaud Ducret, des amis proches de son mari, qui s'étaient rués sur l'espace commentaire pour féliciter la jeune maman. Elle avait annoncé attendre un enfant quelques semaines plus tôt, le 30 avril dernier plus précisément. Par le biais d'une publication Instagram. Elle avait écrit "Coming soon" en postant un cliché d'elle avec son prince charmant, dévoilant alors pour la première fois son ventre arrondi.

Ce sera leur tout premier enfant en commun. L'acteur de 48 ans s'est déjà marié à deux reprises par le passé, devenant notamment papa la première fois d'une fille prénommée Sasha, aujourd'hui âgée de 15 ans et née de son union avec son attachée de presse de l'époque, Emannuelle. Depuis, il a donc reconstruit sa vie avec son amoureuse actuelle, Anaïs. Une histoire d'amour qui a débuté en 2016, avant de se concrétiser par un mariage trois ans plus tard à la mairie de Perpignan, juste avant la célébration de leurs noces au château de Valmy à Argelès-sur-Mer. Cette fois-ci, c'est donc la consécration pour le couple, avec l'arrivée de leur premier bébé, qui devrait pointer le bout de son nez dans quelques semaines. Un évènement qui devrait les combler de bonheur encore un peu plus.