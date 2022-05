François-Xavier Demaison bientôt papa pour la 2e fois : sa femme Anaïs est enceinte !

Troisième mariage, deuxième enfant. C'est officiel, François-Xavier Demaison va prochainement, à nouveau, être papa. Sur les réseaux sociaux, son épouse, Anaïs Demaison, anciennement Anaïs Tihay, a partagé une tendre photographie pour annoncer la bonne nouvelle au plus grand nombre. Sur cette image, publiée le samedi 30 avril 2022 sur Instagram, on aperçoit le comédien et humoriste auprès de sa moitié, qui dépose un baiser sur sa joue, de profil... laissant apparaître sa silhouette changeante, dont un adorable baby bump en pleine croissance.

"Coming soon", indique-elle, signifiant que bébé pointera le bout de son nez dans quelques mois. Le couple n'a visiblement pas passé le week-end seul. Pour célébrer ce cadeau de la vie, François-Xavier et Anaïs Demaison ont retrouvé des amis, comme on peut le voir sur le compte Instagram de Valérie Damidot. La plus grande maroufleuse de France, qui vient de se lancer dans le one-woman show, a elle aussi publié quelques images de ces journées inoubliables. On constate que l'animatrice était en compagnie du couple, mais aussi de son chéri, l'ingénieur du son Régis Viogeat, et de la danseuse Denitsa Ikonomova - Danse avec les stars, actuellement soupçonnée de participer à Mask Singer.