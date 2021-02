François-Xavier Demaison : sa fille Sasha, son divorce... ses confidences

François-Xavier Demaison a divorcé deux fois avant de rencontrer son épouse actuelle, Anaïs Tihay. À quelques rares occasions, l'humoriste a évoqué son divorce d'Emmanuelle, son attachée de presse, avec qui il a accueilli une fille prénommée Sasha (14 ans cette année).

"Marié, je l'ai été pendant douze ans. Bon, voilà, ça s'est terminé par un avis de divorce avec accusé de déception... C'est la vie !", avait expliqué l'acteur du Petit Nicolas (W9) à Femme Actuelle, en 2017. Il avouait au passage être toujours "très attaché à ce truc super romantique".

Au cours du même entretien, François-Xavier Demaison évoquait également sa fille. Il affirmait ne pas avoir "une autorité débordante". "Je n'ai pas une autorité débordante avec ma fille. Je peux lui dire : 'Tu fais ça !' Puis, quand elle commence à négocier, lui répondre finalement : 'Tu as raison, c'est une connerie.' Je respecte son point de vue. Quand cela ne concerne pas les piliers de l'éducation et sa construction personnelle, je m'en moque. J'ai envie d'en faire une enfant heureuse. Seuls comptent vraiment l'altruisme, l'ouverture et la gentillesse", confiait-il avec bienveillance.

Très secret sur sa vie de famille, ce n'est pas dans les habitudes de François-Xavier Demaison de s'épancher sur sa vie privée ou celle de sa fille. Dans un entretien à GQ paru en juillet 2020, il se confiait sur le confinement : "On se demande ce qui va se passer, si les choses vont repartir, si tout ça ne va pas disparaître. Et puis on passe des moments merveilleux avec sa femme, sa fille, mon frère... Des moments privilégiés, comme au ralenti. C'était un bon frein car je suis souvent dans l'excès, la frénésie, limite dans le boulimie. Je produis, je dirige un théâtre, je fais des spectacles, je tourne des films... J'ai toujours fait trop de choses et ces deux mois de confinement m'ont imposé l'essentiel".