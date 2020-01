Jean-Pierre Foucault surpris par sa fille, François-Xavier Demaison par sa femme

D'ordinaire, Jean-Pierre Foucault a le statut d'animateur et pas celui d'invité. Mais samedi 4 janvier 2020, le visage incontournable du paysage audiovisuel français a été sommé de se laisser guider par Nikos Aliagas pour son passage dans le nouveau numéro de La Chanson secrète proposé par TF1. C'est ainsi que le célèbre marseillais de 72 ans a été invité à prendre place dans le fameux fauteuil portant un grand "S", pour découvrir quelle surprise une star et un être qui lui est très cher lui avait réservée.

Jean-Pierre Foucault a eu le plaisir de voir apparaître le chanteur Marc Lavoine (également nouveau coach de The Voice ). L'artiste est d'abord apparu seul sur scène, reprenant Mon père à moi de Gilbert Bécaud, tandis que des photos de la fille de Jean-Pierre Foucault défilaient en arrière-plan. Et puis Virginie Foucault est apparue dans une robe noire, avec l'intention d'émouvoir son papa et lui exprimer tout son amour. Pudique, Jean-Pierre Foucault n'a pas craqué à la différence d'autres invités comme Mimie Mathy et Kendji Girac. Il a pudiquement laissé échapper une larme qu'il a délicatement écartée d'un doigt. Pourtant, l'émotion de l'animateur de l'élection de Miss France était bien là. Virginie est sa seule fille.

De son côté, François-Xavier Demaison a eu la surprise de voir Jean-Louis Aubert chanter un tube de Téléphone pour lui, New York avec toi. Ce dernier a été rejoint par tous les amis proches de l'acteur et humoriste, Samuel Le Bihan, Michael Gregorio, Pascal Demolon, Eric Theobald, Agathe Monchoux, Hugo Kostic, Stéphane De Bourgies et Clément Poisson, mais également par sa femme Anaïs à qui il est marié depuis quelques mois. Le couple n'a pas hésité à échanger des baisers pour ce moment si particulier.

De son côté, Michèle Laroque a été surprise par ses amis Zazie , Myriam Abikzer et Stéphane De Groodt, Black M par Dadju et Zaho, qui prépare la sortie d'une nouvel album, Malik Bentalha par Soprano et Elie Semoun par Elodie Frégé, Michel Jonasz, sa soeur Anne-Judith Semoun, et ses amis d'enfance Sandra Hirth et Philippe.