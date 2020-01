Mimie Mathy craque face à l'émouvante surprise de son mari et ses proches

S'installer dans le fauteuil de La chanson secrète, face à la scène et dos au public, est toujours la promesse d'un grand moment d'émotion. Mimie Mathy en a vécu un très intense dans l'émission diffusée le samedi 4 janvier 2020, animée, comme toujours, par le maître du divertissement Nikos Aliagas.

Comme l'avaient laissé apercevoir les premières images partagées avant la diffusion de ce nouveau numéro de La chanson secrète enregistré le 17 décembre dernier à Paris, la célèbre comédienne de 62 ans n'a pu retenir ses larmes face à la belle surprise que lui avait préparée le chanteur Michel Fugain, son mari Benoist Gérard, qu'elle a épousé en 2005, mais aussi sa famille et tous ses amis.

Arrivée décontractée, faisant preuve d'humour et flattant le public, Mimie Mathy s'est installée dans le fauteuil en attendant avec impatience de découvrir sa surprise, tandis que son mari et certains de ses proches l'observaient secrètement en coulisses. C'est alors que sont apparues des images de son père au piano, interprétant Bravo monsieur le monde, la chanson de Michel Fugain sortie en 1976 ... Il n'en a pas fallu plus pour embuer les yeux clairs de la star de Joséphine, Ange gardien, la série à succès de TF1. Et puis Michel Fugain a investi la scène, rejoint par les proches de Mimie Mathy habillés de blanc. Le mari de la comédienne a ensuite fait son entrée, un ballon à la main. La séquence s'est achevée sur des images des parents de Mimie Mathy.

Touchée par cette si belle surprise, la star tant adorée des Français a publié un message sur son compte Twitter dans la soirée du samedi. "#LaChansonSecrète / Merci à tous pour cette belle surprise ! Et merci @nikosaliagas pour la photo", a-t-elle publié. Un grand moment qu'elle n'est pas prête d'oublier...