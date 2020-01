Mimie Mathy émue aux larmes dans le prochain numéro de "La chanson secrète"

Le succès fut au rendez-vous lors des trois premiers numéros. Samedi 4 janvier, La chanson secrète revient donc en force sur TF1 dès 21h. Après avoir été touchés par l'émotion d'Ahmed Sylla ou d'Ingrid Chauvin, les téléspectateurs auront l'occasion de voir neuf nouvelles personnalités se prêter au jeu. À savoir, voir un autre artiste ou un proche interpréter une chanson censée leur évoquer un souvenir important.

Ainsi, la comédienne Mimie Mathy sera de la partie et s'installera dans le fameux fauteuil blanc pour recevoir sa surprise. Et comme en témoigne la première bande-annonce et les photos de notre diaporama, l'emblématique Joséphine Ange gardien, ne saura retenir ses larmes. Jean-Pierre Foucault, la comédienne Michèle Laroque, les chanteurs Kendji Girac et Black M, mais aussi l'humoriste Elie Semoun et les acteurs François-Xavier Demaison et Richard Berry seront également dans ce numéro.

À l'image des précédentes émissions, La chanson secrète promet une nouvelle fois un grand moment de télévision où les artistes préférés des Français laisseront parler leur sensibilité et risquent de se dévoiler comme jamais. Pour rappel, le premier numéro diffusé en décembre 2018 avait réalisé un véritable carton d'audience avec 4,9 millions de téléspectateurs. Le deuxième numéro réunissait en septembre quant à lui 3,3 millions de personnes devant leurs écrans et enfin le 1er novembre dernier, le nouveau divertissement de TF1 s'est illustré grâce à 4,4 millions d'adeptes. Fort de son succès, La chanson secrète est même d'ores et déjà attendue sur nos antennes le 11 janvier 2020.