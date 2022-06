François-Xavier Demaison : le baby-bump de sa femme Anaïs a bien poussé !

L'heureux évènement approche pour François-Xavier Demaison ! L'acteur, à l'affiche du film Champagne ! sorti ce mercredi 8 juin et réalisé par Nicolas Vanier, va devenir père pour la deuxième fois. La nouvelle avait été annoncée le 30 avril dernier par sa femme Anaïs Tihay sur ses réseaux sociaux. "Coming soon", avait-elle indiqué, en partageant une photo d'elle et de son prince charmant, dévoilant ainsi son baby-bump. Et depuis, son ventre a continué de s'arrondir, laissant présager que l'heureux évènement est pour bientôt.

Sa compagne a partagé, lundi 6 juin, une photo de son ventre arrondi sur son compte Instagram. Elle apparait alors dans un look décontracté : jean et basket, le t-shirt remonté pour mettre en avant sa grossesse et vivre la dolce vità puisque, comme elle l'indique dans la légende, c'est à Florence, en Italie, que le cliché a été réalisé. Un post qui n'a pas manqué de faire réagir ses abonnés et notamment certaines célébrités comme Florent Peyre ou Arnaud Ducret, des amis proches de son mari, qui se sont empressés de féliciter la future maman.