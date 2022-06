Diaporama : François-Xavier Demaison bientôt papa : le sexe du bébé désormais connu !

Francois-Xavier Demaison et sa femme Anaïs Tihay - Soirée à l'occasion de la sortie du livre "Déjeuner en paix" de Charlotte Gabris organisé par Five Eyes Production au Buddha Bar à Paris. © Christophe Clovis / Bestimage

François-Xavier Demaison et sa femme Anaïs Tihay lors de la soirée de réouverture de la boutique "Breitling", située rue de la Paix. © Rachid Bellak/Bestimage

François-Xavier Demaison et sa femme Anaïs Tihay au village lors des internationaux de France Roland Garros à Paris le 13 juin 2021. © Dominique Jacovides / Bestimage

François-Xavier Demaison et sa femme Anaïs Tihay, Arnaud Ducret et sa compagne, Claire Francisci se promènent à Saint Tropez, le 3 aout 2020.

François-Xavier Demaison et sa femme Anaïs Tihay lors de la soirée de réouverture de la boutique "Breitling", située rue de la Paix. Paris, le 3 octobre 2019. © Rachid Bellak/Bestimage

Jean-François Piège, François-Xavier Demaison et sa femme Anaïs Tihay - Soirée d'inauguration du restaurant "Le Mimosa" (2 rue Royale 75008 Paris) de JF. Piège, B.Joannin (Président du Amiens SC) et B.Patou à Paris le 22 novembre 2021. © Rachid Bellak/Bestimage

8 / 15

Claude Lelouch et sa compagne Valérie Perrin, François-Xavier Demaison et sa femme Anaïs Tihay - Soirée d'inauguration du restaurant "Le Mimosa" (2 rue Royale 75008 Paris) de JF. Piège, B.Joannin (Président du Amiens SC) et B.Patou à Paris le 22 novembre 2021. © Rachid Bellak/Bestimage