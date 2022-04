Danielle Moreau et Bernard Montiel s'embrassent dans TPMP, Cyril Hanouna sans voix

Ce n'était pas la Saint-Valentin sur le plateau de Touche pas à mon poste ce jeudi 14 avril mais cela n'a pas empêché deux chroniqueurs d'être touchés par les flèches de Cupidon. En début d'émission, Cyril Hanouna a demandé à toute l'équipe ce qu'elle désirait le plus profondément depuis longtemps. S'il savait déjà que Danielle Moreau cherchait l'amour, quelle ne fut pas sa surprise de constater que l'objectif était le même pour Bernard Montiel.

Cyril Hanouna n'a pas attendu longtemps pour évoquer une possible histoire d'amour entre eux. L'ancien animateur de Vidéo Gag, très embarrassé dans un premier temps, a fini par se prendre au jeu. La star de C8 les a donc mis au défi devant tout le monde en leur proposant d'échanger un bisou. S'il semblait persuadé que Bernard Montiel refuserait ce rapprochement, Cyril Hanouna s'est fait prendre à son propre piège.

Danielle Moreau et Bernard Montiel se sont tous les deux levés pour entamer un slow sur la chanson mythique de Ghost, Unchained Melody de The Righteous Brothers. Et après quelques secondes de pas hésitants, l'impact s'est produit. Les deux chroniqueurs ont échangé un baiser très langoureux sous les yeux ahuris de tous les chroniqueurs et surtout de Cyril Hanouna, qui n'en est pas revenu.

L'animateur de 47 ans est resté sans voix pendant une bonne minute avant de reprendre ses esprits. Choqué par cette séquence, Cyril Hanouna a fini par récolter les impressions de chacun. Et Danielle Moreau a du talent puisque le discours de Bernard Montiel était bien loin de celui qu'il tenait avant que toute cette scène se déroule : "Elle est très douce, vraiment ! C'est une belle surprise. [...] Ça a réveillé quelques instincts que je croyais enfouis. Mais là oui, c'était très agréable !" L'engouement du chroniqueur fait plaisir à voir ! La veille dans le même programme, Bernard Montiel révélait avoir déjà eu des pensées négatives et être passé à deux doigts du suicide. S'il doit passer à l'acte, autant dire qu'on préfèrerait que ce soit avec Danielle Moreau.