Bernard Montiel au plus mal : "J'ai failli me suicider"

Des hauts et des bas, tout le monde en traverse. Les stars de la télé tout particulièrement. Mais avant de débuter sa carrière sur les écrans et de briller aux commandes de Vidéo Gag et des autres programmes qu'on lui connaît, Bernard Montiel a suivi des études de droit dans la région bordelaise. S'il a un temps travaillé comme agent administratif au théâtre, il a ensuite entamé une carrière d'huissier de justice avant d'y mettre un terme et de s'envoler pour les Etats-Unis. Un voyage qui aurait pu virer au drame.

En débarquant sur la Côte Ouest, Bernard Montiel a fait le bilan de sa vie professionnelle et ce constat l'a plongé dans les idées noires. Dans Touche pas à mon poste ce mercredi 13 avril, l'ancienne star de TF1 a indiqué qu'il avait déjà pensé au pire : "Je vais être honnête. J'ai failli me suicider." En découvrant les visages estomaqués des chroniqueurs et de Cyril Hanouna, Bernard Montiel s'est expliqué sur ce gouffre qu'il a traversé au début des années 1980 : "Quand j'ai quitté huissier de justice, je ne savais pas quoi faire de ma vie. Je n'avais pas un rond de toute façon."

Bernard Montiel, au plus mal à ce tournant de sa vie, a donc pensé mettre fin à ses jours : "J'avais loué une voiture, j'avais un peu de fric d'huissier. Je suis parti à Los Angeles, j'ai loué une bagnole, je voyais la côte défiler devant moi pour aller jusqu'à Sacramento, tout ça et je me suis dit 'Je vais foncer'. Mais vraiment. J'étais en larmes et tout. Je ne l'ai jamais raconté."

L'animateur et comédien de 64 ans n'avait alors pas conscience du destin qui l'attendait à la télévision. Perdu à cette période de son existence et sans travail, Bernard Montiel ne voyait que le négatif : "Le problème, c'est que quand vous n'avez plus d'argent, que vous ne rentrez plus en France, c'est un merdier !" Heureusement, l'avenir s'est éclairci et Bernard Montiel a su rebondir. Il n'a alors pu que constater, avec le succès qu'il a rencontré, que son talent n'avait rien d'un Gag.