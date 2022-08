Sophie Davant et William Leymergie en couple : leur amour officialisé en photo

Sophie Davant et William Leymergie sont très heureux et voilà.

Après plusieurs mois passés en toute discrétion, les tourtereaux ne veulent plus se cacher. Cette passion ne les empêche pas de prendre leur temps pour ne pas brûler les étapes. Ce nouveau chapitre de leur vie, Sophie Davant et William Leymergie veulent l'écrire à leur rythme, après les épreuves qu'ils ont l'un et l'autre traversées.

La rencontre entre Sophie Davant et William Leymergie ne date pas d'hier. C'est en qualité de stagiaire dans l'émission Télématin, que présentait l'animateur à l'époque, que Sophie Davant a débarqué dans sa vie. Les relations purement professionnelles au départ se sont transformées en véritable amitié. Au point de se présenter mutuellement femme et mari : Pierre Sled pour Sophie Davant, Maryline pour William Leymergie. Mais de l'eau a coulé sous les ponts depuis. Sophie Davant et Pierre Sled ont divorcé, William Leymergie a perdu son épouse, emportée par une crise cardiaque en 2020.

Ce triste départ a tout fait basculer. Face à la détresse de l'animateur, impossible pour Sophie Davant de laisser l'un des piliers de sa vie s'effondrer. Les sentiments se sont transformés et leur ont ouvert grand les portes d'une belle histoire. La meilleure des affaires conclues !