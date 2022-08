Sophie Davant superbe et bronzée dans une robe décolletée : dîner gastro avec sa fille et un célèbre Top Chef

Sophie Davant profite actuellement d'une pause estivale aux côtés des siens. Et si sa fille Valentine Sled – qui lui ressemble tant – est devenue journaliste culinaire à 26 ans, cela permet à sa mère de faire le tour des bonnes tables même en vacances. Après avoir été du côté de la région Aquitaine, où elles ont posé leurs valises un moment sur le bassin d'Arcachon, mère et fille se sont rendues en Provence et en ont profité pour passer chez le talentueux Glenn Viel, après avoir assisté au Festival de Ramatuelle.

Et c'est dans une robe estivale au décolleté plongeant que Sophie Davant, la peau parfaitement bronzée, a pris la pose tout sourire auprès du célèbre chef, devenu juré dans Top Chef. "Quel bel endroit! Vive Glenn Viel le chef talentueux de ce beau domaine Baumanière et Michel Hulin, autre chef magique du restaurant Labracodor", a partagé l'animatrice d'Affaire conclue en légende de ce beau cliché. L'ancienne épouse de Pierre Sled, également papa de son fils Nicolas, n'a pas manqué de faire un peu de publicité à sa fille. "Retrouvez l'article de Valentine Sled dans le numéro 11 de S le magazine de Sophie Davant", a-t-elle précisé.

À 26 ans, Valentine Sled tient le compte Instagram Sled et Poivre où elle partage ses coups de coeur culinaires. Et dans le magazine de sa mère, elle a pu écrire un article suite à son passage au célèbre mas Baumanière, au coeur des Alpilles, au pied des Baux-de-Provence. Elle a pu y rencontrer le chef Glenn Viel mais aussi Michel Hulin, lorsqu'elle s'est rendue à La Cabro d'or. Et comme sa mère, la fille de Pierre Sled et Sophie Davant fait déjà preuve d'une réelle passion. La relève est assurée.