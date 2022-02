Top Chef : Glenn Viel approché pour être candidat, pourquoi cela ne s'est jamais fait

Philippe Etchebest, Hélène Darroze et Paul Pairet accueillent cette année Glenn Viel dans la treizième saison de Top Chef. Le chef, qui succède à Michel Sarran, connait déjà bien le programme. En effet, ces dernières années, il avait participé au célèbre concours culinaire de M6 en qualité de chef invité venu juger les jeunes candidats le temps d'une épreuve. Et bien plus tôt, Glenn Viel aurait pu être lui-même à leur place !

Top Chef comme candidat ? C'est un non radical pour le chef de 41 ans qui se dit "trouillard" auprès de nos confrères de Télé 7 Jours. "On m'a pourtant souvent sollicité pour y participer, quand j'étais plus 'petit', déclare-t-il. Je ne suis pas un homme de concours, j'étais toujours recalé. S'il y avait des barrières à franchir, je passais par en-dessous. Ce que j'affectionne le plus, c'est de relever les défis en équipe." Autant dire qu'il sera servi. En effet, une partie du programme met en scène des épreuves à assurer en brigade.

Ce mercredi 16 février 2022, auprès de Télé Loisirs, Glenn Viel confirme avoir refusé d'intégrer Top Chef comme candidat. "C'est trop compliqué, confie-t-il. Moi, je peux rester trois heures devant une courgette. Ça va trop vite. Mais après, ce que je réalise par l'esprit, il faut beaucoup de temps pour le réaliser par les mains." Sa place de juré lui convient alors parfaitement. Il saura guider et accompagner ses candidats, jusqu'à la victoire peut-être ! "Plus jeune, j'étais très compétiteur. J'ai pratiqué le judo et, quand j'entrais sur le tatami, c'était pour gagner, confie Glenn Viel à Télé 7 Jours. Avec l'expérience, je sais qu'on apprend aussi de ses défaites. Ça fait grandir. Ça n'empêche que je vais tout donner pour emmener l'un de mes candidats en finale."

Il faut dire que le chef a la pression. Lors de sa toute première édition – en remplacement de Jean-François Piège en 2020 –, Paul Pairet a réalisé l'exploit d'aller jusqu'en finale avec son candidat Adrien Cachot avant de s'incliner face à David Gallienne, coaché par Hélène Darroze. En attendant de connaitre l'issue de cette treizième saison, Glenn Viel indique avoir déjà beaucoup appris. "J'ai envie de me nourrir des autres. J'ai écrit des recettes grâce à mon passage à Top Chef", assure-t-il à Télé Loisirs. Et c'est déjà une belle victoire !