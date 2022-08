Chantal Ladesou complice avec sa ravissante fille Clémence au Festival de Ramatuelle

Depuis le 27 juillet dernier, Le Festival de Ramatuelle, mêlant théâtre, humour et variété, illumine la région du Var grâce à sa programmation et ses invités exceptionnels. Une 38e édition qui rend hommage à l'acteur Michel Bouquet, décédé en avril, lui "qui aimait tant" ce village, peut-on lire sur le site officiel de cet événement organisé par Jacqueline Franjou. Cette dernière est épaulée par le réalisateur et acteur Michel Boujenah, qui endosse le rôle de directeur artistique pour veiller à ce que ces quelques jours de spectacle se déroulent parfaitement bien.

Patrick Bruel, François-Xavier Demaison... sous le regard de Roselyne Bachelot, Sophie Cluzel et son mari entre autre. Du beau monde est déjà passé par là depuis que le festival a ouvert ses portes pour cette nouvelle édition. Hier, c'est Chantal Ladesou, grande adepte des planches, également expérimentée au cinéma et à la télévision, qui pointait à nouveau le bout de son nez pour assister à la pièce de théâtre Jacques et son maître, mise en scène et jouée par Nicolas Briançon. L'actrice de 74 ans est venue accompagnée de sa charmante fille Clémence, née de l'union de sa maman avec Michel Ansault.

Un endroit symbolique

On imagine que Chantal Ladesou n'est pas venue de très loin pour assister à l'événement puisque l'année dernière, elle confiait au magazine Gala s'être offert une villa sur les hauteurs de Ramatuelle avec vue sur la Méditerranée. "Une maison taillée dans le roc, d'une grande simplicité" apprenait-on dans le média. La native de Roubaix a fait de ce village son lieu de villégiature estival depuis déjà une décennie. Un endroit où elle y emmène souvent son clan. "Depuis, on s'y retrouve, avec mes amis d'enfance et en famille : c'est mon côté castor" révélait-elle lors de cet entretien.

Sa fille Clémence, mère de trois enfants (George, Gabrielle et Magdalen), rate donc rarement l'occasion de venir se ressourcer dans ce havre de paix provençal en compagnie de ses parents. Des moments en famille qui doivent probablement combler de bonheur Chantal Ladesou, qui, en 1996, perdait de façon absolument tragique son fils Alix, victime d'un accident de voiture. Un drame sur lequel elle est revenue tout récemment dans l'émission 50' Inside.

Mais la comédienne a décidé d'avancer depuis, elle qui n'hésite pas à s'afficher complice avec sa fille Clémence lorsque l'occasion se présente, comme ici lors de cette soirée théâtre au Festival de Ramatuelle. À noter que le comédien Alex Vizorek, l'actrice Marie-France Mignal ainsi que la journalisteSophie Davant étaient également présents pour cette représentation.