Chantal Ladesou bouleversante dans 50' Inside : elle revient sur la mort de son fils Alix à 21 ans

Ce samedi 11 juin, Chantal Ladesou était l'invitée de Nikos Aliagas dans l'émission 50' Inside sur TF1. Cette interview était l'occasion pour la comédienne de 74 ans de revenir sur sa carrière mais aussi sur sa vie personnelle. Durant cette échange avec Nikos Aliagas, Chantal Ladesou a fait de rares confidences sur son mari Michel Ansault dont elle s'était gentiment moquée dans son spectacle Mon mari en 2009. "J'ai le même mari depuis 47 ans, a-t-elle confiée. Ça fait quand-même pas mal d'années. C'est passé tellement vite !" Le secret de leur longévité selon Chantal Ladesou ? "On se dit les choses vraies et on ne laisse pas traîner les choses."

Au cours de ce portrait avec Nikos Aliagas, Chantal Ladesou est également revenue sur la mort tragique de son fils Alix survenue en 1996, alors qu'il n'avait que 21 ans. Le jeune homme a perdu la vie dans un accident de voiture... Un douloureux épisode qur lequel l'humoriste est revenue : "J'avais préparé une pièce avant de le perdre. Je me revoie encore pleurer dans ma loge. Mes camarades m'ont forcée à revenir sur scène, et arrivée sur scène, j'ai joué différemment. J'ai fait autre chose mais ça m'a aidé terriblement." En parlant de scène, Chantal Ladesou a partagé l'affiche de la pièce Nelson en 2014 avec sa fille de 33 ans, Clémence Ansault, également comédienne. Face à Nikos Aliagas, Chantal Ladesou a livré une anecdote étonnante sur sa fille : "Ma fille voulait être derrière la caméra, a-t-elle confiée. Elle a fait une école de cinéma. Un jour, elle m'a dit : "Tu viens me voir ? Je suis au théâtre. Elle ne m'avait pas dit qu'elle montait une pièce. Je suis allée la voir et j'ai trouvé ça vachement bien !"

Une grand-mère "assez classique"

En couple avec Antoine Van Den Broek d'Obrenan, Clémence Ansault est la mère de trois enfants dont Georges (5 ans) et Gabrielle (4 ans) et un troisième né en février 2021 qui sont aussi les trois petits-enfants de Chantal Ladesou. Par ailleurs, son fils Julien et sa partenaire Pauline Lefèvre ont donné naissance à des jumeaux en décembre 2020. Dans 50' Inside, Chantal Ladesou en a également profité pour se confier sur son rôle de grand-mère. Un rôle qu'elle a notamment incarné au cinéma dans C'est quoi cette mamie ?! en 2009. "Je suis une grand-mère assez classique, genre mamie gâteau. J'aime bien faire rire mes petits-enfants", a-t-elle avoué. Aucun doute que ses petits-enfants ne doivent pas s'ennuyer avec une mamie comme elle !