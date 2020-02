Chantal Ladesou, la mort de son fils : "Un drame qui est toujours très brûlant"

Chantal Ladesou a dû faire face au cauchemar de tout parent : la mort de son enfant. En 1996, son fils aîné Alix a trouvé la mort à seulement 21 ans dans un accident de voiture. D'ordinaire si discrète sur cet évènement forcément traumatisant, l'humoriste de 71 ans s'est confiée à Jordan de Luxe, sur Non Stop People, le mercredi 5 février 2020.

"Souvent les gens me lancent là-dessus mais c'est un drame qui est toujours très brûlant en moi. Donc c'est toujours quelque chose qui est en moi et qui me fait souffrir dès qu'on en parle, et en même temps, c'est aussi une façon de le faire revivre et peut-être d'aider. Aussi, le fait d'en parler peut-être que ça peut aider les gens à qui c'est arrivé aussi. C'est vrai que c'est toujours très sensible", a confié Chantal Ladesou, avec toujours la même émotion dans la voix, même des années après le drame.

Elle explique que son métier, faire rire les gens, l'a aidée à faire cet impossible deuil. "J'étais K.O. J'étais K.O pendant deux ans. Je commençais à faire du théâtre. Après j'ai fait une pièce à succès. Grâce à ça les comédiens sont vraiment venus me chercher. Le fait de devoir faire rire des gens tous les soirs ça m'a aidé, mais c'était hyper dur. Le théâtre m'a aidé", poursuit Chantal Ladesou, qui a tiré une force incroyable de cette terrible perte.

"Après j'ai fait différemment, avec cette force et un truc terrible en moi. Quand tu entends rire toute une salle et que t'as ta douleur qui est là, présente, c'est cet espèce de mélange de choses très fortes (...) Ça fait vingt ans mais rien que le fait d'en parler... C'est toujours très présent", conclut-elle.

Pour rappel, Chantal Ladesou est également maman de deux grands enfants, Clémence et Julian Asnault, issus de sa relation avec son mari de longue date, Michel. Julian est d'ailleurs le mari de Pauline Lefèvre.