Chantal Ladesou grand-mère pour la 5e fois : sa fille Clémence a accouché !

Quelques semaines seulement après avoir accueilli des jumeaux, le clan de Chantal Ladesou compte déjà un nouveau bébé. Vendredi 5 février 2021, Clémence Ansault a posté une photo d'elle sur son compte Instagram et, en lisant attentivement la légende, on peut deviner qu'elle a donné naissance à un nouvel enfant.

Prenant la pose en jean et chemisier blanc, le ventre rond ayant disparu, elle a écrit alors en légende de sa publication : "Première fois en deux semaines que je porte autre chose qu'un pyjama, ça se fête ! #postpartum #confinement #thirdbaby #homesweethome #rockingchair #hiver." Quelques indices dans les mots-clefs qui en disent long. Le post-partum étant par exemple la période allant de la fin de l'accouchement jusqu'aux premières règles après la grossesse. Quant à "third baby", cela ne prête guère place au doute puisqu'on comprend donc qu'elle est de nouveau maman d'un troisième enfant né en janvier dernier. Clémence Ansault est mariée depuis 2015 à Antoine Van Den Broek d'Obrenan. Les amoureux, qui habitent aux Pays-Bas, sont déjà les parents de Georges (4 ans) et Gabrielle (environ 3 ans).