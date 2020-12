Chantal Ladesou à nouveau grand-mère, Pauline Lefèvre maman de jumeaux

Sur sa publication, Pauline Lefèvre n'oublie pas de mentionner le papa et probable photographe, son mari Julien Ansault. Le réalisateur est le fils de Chantal Ladesou et Michel Ansault. L'ex-Miss Météo du Grand Journal et lui se sont mariés le 23 août 2013 dans la belle église de Saint-Pierre à Toucy, une petite ville de l'Yonne située non loin d'Auxerre.

Une nouvelle vie commence pour le couple, qui a accueilli ses premiers enfants. Chantal Ladesou, elle, est devenue grand-mère de ses 4e et 5e petits-enfants. Le sixième viendra bientôt au monde. La fille de l'humoriste, Clémence, et son mari Antoine Van Den Broek d'Obrenan attendent leur troisième enfant. La jeune femme enceinte permet à ses abonnés de suivre l'évolution de sa grossesse. Sur son dernier selfie en date, Clémence Ansault montre son ventre très rond.