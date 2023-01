"Tu avais tellement la classe" : Pauline Lefèvre en deuil, elle annonce la mort de son père en photo

Ce vendredi 20 janvier, Pauline Lefèvre avait une mauvaise nouvelle à annoncer à sa communauté sur Instagram. Car elle a perdu son papa il y a quelques jours. Afin de lui rendre hommage comme il se doit, l'actrice de 41 ans a posté un cliché de lui plus jeune, tout en lui adressant un bouleversant message : "14/01/2023 - PAPA. Il y a tant de toi que je n'ai pas connu ! Ça me rendait triste plus jeune, mais on s'est finalement trouvé, et tu m'as transmis ce que tu as pu, c'est déjà beaucoup. Tu avais tellement la classe et tu étais si drôle. Repose en paix Charles-André, papa, et moi je vais continuer à assembler le puzzle pour toi".

Des mots qui ont beaucoup ému ses fans. "Pensées pour toi", "Toutes mes condoléances", "De tout coeur avec toi", pouvait-on lire dans l'espace dédié aux commentaires. Certaines personnalités ont également tenu à répondre à cette publication, comme Charlotte Gaccio, la fille de Michèle Bernier. "Mes plus douces pensées", lui a-t-elle écrit, elle qui commentait déjà l'un de ses posts en 2020, mais cette fois-ci pour la féliciter de la naissance de ses jumeaux Léopoldine et Hughes, fruits de ses amours avec Julian Ansault, le fils de Chantal Ladesou.