Pauline Lefèvre : Son mariage romantique avec le fils d'une célèbre humoriste

Pauline Lefèvre a acquis une belle notoriété au cours des années 2000. À la télévision, elle a ainsi enchaîné les projets, notamment en présentant la météo sur M6 ou en rejoignant la chaîne cryptée Canal +. Celle qui fête en ce mardi 21 mars ses 42 ans a par la suite poursuivi sa carrière en se convertissant dans l'acting. On a ainsi pu l'apercevoir dans plusieurs films et téléfilms au début des années 2010. Mais depuis, la comédienne se fait beaucoup plus discrète d'un point de vue médiatique, acceptant principalement des rôles dans des pièces de théâtre. En septembre 2019, par exemple, elle a joué dans la pièce de Laurent Ruquier, intitulée Le plus beau dans tous ça, au théâtre des Variétés.

Il faut dire que l'actrice doit avoir une vie de famille bien remplie. En octobre 2020, elle est effectivement devenue maman de jumeaux, un garçon, Hugues et une fille, Léopoldine. De quoi occuper ses journées ! Le père de ses enfants est d'ailleurs loin d'être un inconnu, puisqu'il s'agit tout simplement de son mari Julien Ansault. Ce dernier n'est d'ailleurs autre que... le fils de Chantal Ladesou ! Nul doute qu'Hugues et Léopoldine auront donc des prédispositions pour le cinéma, la comédie et la télévision, puisque Julien Ansault est lui réalisateur.

Une robe tout en élégance

Pauline Lefèvre et Julien Ansault se sont mariés le 23 août 2023 dans la belle église de Saint-Pierre à Toucy, une petite ville de l'Yonne située non loin d'Auxerre. Comme le racontait alors le magazine Ici Paris, c'est au bras de son père que la belle Pauline Lefèvre était apparue pour la cérémonie dans une robe blanche simple, romantique et dénuée de froufrous.

Parmi les invités présents, il y a avait bien évidemment la mère du marié, Chantal Ladesou, mais aussi le réalisateur Patrice Leconte avec qui Pauline Lefèvre a tourné en 2011 le film intitulé Voir la mer. Un film qui lui avait porté chance puisqu'elle avait reçu cette année-là le Swann d'Or de la révélation féminine. La fête s'était poursuivi au Moulin du Buisson à Sainte-Colombe-sur-Loing, où les célébrations avaient duré jusqu'au bout de la nuit !