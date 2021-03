Pauline Lefèvre maman : les prénoms de ses enfants révélés, confidences sur leur nouvelle vie à la campagne

Pauline Lefèvre passe aux confidences. Déjà discrète pendant sa grossesse, elle avait ensuite donné des aperçus de sa vie de maman qu'avec parcimonie. Tout juste savait-on qu'elle avait donné naissance à des jumeaux, fruits de son amour avec Julien Ansault, le fils de Chantal Ladesou. Cette nouvelle casquette, leur vie loin de Paris ou encore sa belle-famille, elle dit tout à Gala.

Parmi ses premières confidences de maman, Pauline Lefèvre a notamment levé le voile sur le prénom de ses enfants : Léopoldine et Hughes. "Je regarde mes bébés grandir, découvrir le monde qui les entoure. J'ai décidé de les allaiter et surtout ne pas me poser trop de questions. Je me sens si chanceuse de pouvoir vivre ces moments privilégiés, malgré le contexte catastrophique, entre autres pour nos métiers de la culture. J'ai l'impression d'être une maman louve qui les protège de toutes les ondes négatives", a-t-elle confié. La star a accouché quasiment au terme de sa grossesse, à Auxerre, en Bourgogne. Au départ, elle était suivie à Paris mais, avec le confinement, elle avait préféré se mettre au vert dans leur maison de campagne qu'ils retapent. Et, finalement, elle y restée ! "Je voudrais que Léopoldine et Hughes apprennent qu'être au milieu de la nature, c'est être à sa place", dit-elle.

De cette nouvelle vie, l'ex-Miss Météo de Canal + raconte : "Dans cet endroit, je me sens comme dans une bulle. C'est un paradis (...) J'ai ressenti une telle sérénité, c'était une évidence qu'on devait rester ici. On a profité de ce temps suspendu pour ranger la maison, classer les photos, repeindre deux vieux berceaux de famille. Julien a calfeutré la maison pour l'isoler des courants d'air et monté une cloison pour créer une chambre d'enfants, on a aussi installé un potager en permaculture."