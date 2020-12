Pauline Lefèvre maman de jumeaux : elle intègre le club "des coudes musclés"

Pauline Lefèvre a un tout nouveau rôle depuis deux mois, celui de maman. La comédienne de 39 ans, et ancienne Miss Météo de Canal +, a pris le temps d'officialiser son nouveau statut.

Dans l'après-midi du mercredi 9 décembre 2020, la ravissante Pauline Lefèvre s'est emparée de sa page Instagram, suivie par un peu plus de 16 000 abonnés, pour annoncer la naissance de ses jumeaux, il y a donc déjà deux mois.

Posant avec un bébé dans chacun bras, l'heureuse maman a simplement commenté en légende : "Double happiness #2months #twinsbaby", tout en identifiant le papa, son mari Julien Ansault, très probablement à l'origine de cette très jolie photo de famille. Julien Ansault n'est autre que le fils de l'humoriste et actrice Chantal Ladesou , qui est donc devenue grand-mère une nouvelle fois avec la naissance de ces jumeaux. Le sixième petit-enfant de Chantal Ladesou viendra bientôt au monde. La fille de l'humoriste, Clémence, et son mari Antoine Van Den Broek d'Obrenan attendent leur troisième enfant.

Suite à l'annonce de la naissance de ses deux bébés, Pauline Lefèvre a reçu de très nombreux messages de félicitations dans la section réservée aux commentaires et certains semblaient impatients de savoir qu'elle était devenue maman. "Aaaaahhhh je me demandais si tu avais accouché. J'espère que tout va bien, et bienvenue au club des Twins Mamas !!!", lui a ainsi écrit Charlotte Gaccio. L'actrice de 33 ans, et fille de Michèle Bernier a elle-même accueilli des jumeaux en octobre 2017, Zoé et Roméo. "Merciiii ! Oui le fameux club des coudes musclés !", lui a répondu Pauline Lefèvre, avec beaucoup d'humour. Mais comme elle l'a si bien dit, deux bébés signifient surtout double dose de bonheur !