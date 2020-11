Chantal Ladesou : Sa fille Clémence, enceinte pour la 3e fois, dévoile son baby bump

Avec Noël qui approche, Chantal Ladesou risque bien de se retrouver avec des montagnes de cadeaux à emballer... Il faut dire que la star de C'est quoi cette mamie ?! est déjà grand-mère de deux petits-enfants et trois autres sont en route ! Sa fille Clémence est enceinte et sa belle-fille, Pauline Lefèvre - aux dernières nouvelles - l'est également de jumeaux.

Sur Instagram, Clémence Ansault a posté un selfie le 15 novembre pour documenter sa troisième grossesse. La jeune femme, qui avait notamment donné la réplique à sa célèbre maman sur les planches dans la pièce Nelson, a dévoilé un énorme baby bump. En légende, elle a mis une flopée de mots-clefs relatant son esprit et donnant notamment un indice sur la date à laquelle bébé doit pointer le bout de son nez. "#pregnancy #7months #nederland #sundaychill #babysoon #homesweethome", a-t-elle écrit sur sa publication.

Clémence Ansault est déjà maman de deux enfants : Georges, 4 ans, et Gabrielle, 2 ans et demi. Deux petites têtes blondes issues de son mariage avec Antoine Van Den Broek d'Obrenan. Le couple s'est marié en 2015 et réside aux Pays-Bas.

Mais au-delà de la nouvelle grossesse de sa fille, Chantal Ladesou se fait aussi une joie à l'idée d'accueillir les enfants de son fils. "Mon fils Julien va devenir papa. Sa femme, l'actrice Pauline Lefèvre, attend des jumeaux, un garçon et une fille", avait lâché la pensionnaire régulière des Grosses Têtes lors d'une interview accordée au journal Var-Martin en septembre. L'actrice se fait beaucoup plus discrète sur sa grossesse puisqu'elle n'a partagé aucune photo sur Instagram. Entre le 25 septembre et le 28 octobre, elle n'avait plus donné signe de vie sur le réseau social. Chacun se fera son avis sur ce que cela peut bien vouloir dire...