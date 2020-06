Vivement dimanche : Chantal Ladesou et son mari Michel prêts à se mettre à nu

Le studio Gabriel a retrouvé un peu de vie depuis la fin du confinement. Après avoir été confiné avec sa famille en Provence, Michel Drucker a retrouvé le chemin des studios dès le 13 mai 2020 pour enregistrer de nouveaux numéros de Vivement dimanche, son émission diffusée sur France 2 depuis 1998. Après avoir reçu les Chevaliers du fiel, Anne Roumanoff et Les Bodin's, venus non grimés pour la première fois, le présentateur de 77 ans a convié une célèbre humoriste et actrice à le rejoindre sur l'un de ses canapés rouges.

Rendez-vous était pris ! Le 18 mai 2020 Chantal Ladesou, qui est une habituée de Vivement dimanche, s'est rendue au studio Gabriel afin de répondre aux questions de Michel Drucker. Et la membre des Grosses têtes de RTL, âgée de 72 ans, n'était pas venue seule sur le plateau. Son mari Michel Ansault était à ses côtés, sans doute pour évoquer sa vie avec sa chère et tendre. Le couple a passé le confinement ensemble à Paris et cela a été plus que bénéfique. Invitée dans Je t'aime etc. le 26 mai dernier, Chantal Ladesou n'avait pas tari d'éloges sur l'homme qui partage sa vie depuis pas moins de quarante-sept ans : "J'ai été ravie parce que mon mari était d'une gentillesse ! Je me demandais même si c'était lui... Il m'a fait la cuisine et je ne devais rien faire. J'ai retrouvé quelqu'un que j'aime beaucoup, que j'avais perdu de vue. (...) Ce confinement a été très positif pour moi et on s'est très bien entendu avec Michel." Nul doute que face à Michel Drucker, ils apporteront une bonne dose d'amour, mais aussi d'humour aux téléspectateurs.

Rendez-vous avec Willy Rovelli

Le présentateur, qui a été très affecté par la disparition de son ami Guy Bedos, a également reçu l'humoriste Willy Rovelli. Il devrait prochainement être de retour à la télévision dans Fort Boyard, où il incarne le restaurateur qui sert des plats peu ragoûtants aux candidats. Bien qu'Alexia Laroche-Joubert ait révélé que l'émission était peut-être menacée, le tournage a repris le 10 juin dernier pour les répétitions. Enfin, Michel Drucker a pu compter sur la présence du dessinateur et caricaturiste Emmanuel Chaunu, qui fait partie de l'équipe de Vivement dimanche depuis de nombreuses années.

Crise sanitaire oblige, l'émission est pour l'heure tournée sans public et les invités sont réduits. Un cadre plus intime qui permet à Michel Drucker d'en apprendre davantage sur ceux qu'il reçoit. Invité au micro d'Europe 1 le 21 mai dernier, il a évoqué la nouvelle version de son programme. Il a souhaité inviter uniquement des humoristes afin d'en savoir plus sur leur carrière. "Habituellement, quand on voit des humoristes à la télé, ils font leurs sketchs, un peu de promo et ils s'en vont. On ne les connaît pas vraiment bien", avait-il notamment déclaré. Michel Leeb, Laurent Dubois et bien d'autres ont d'ores et déjà accepté de participer à Vivement dimanche.

En attendant de découvrir leurs interventions, rendez-vous le 14 juin 2020 pour découvrir celles de Chantal Ladesou et Willy Rovelli, à partir de 14h20.