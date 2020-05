Vivement dimanche: Reprise masquée pour Michel Drucker et les Chevaliers du Fiel

Voilà deux mois maintenant que Michel Drucker s'est absenté des antennes pour se confiner dans le Sud de la France. Mais une fois la quarantaine levée, le présentateur n'a pas perdu de temps pour retrouver le chemin des plateaux de France 2. Le prochain numéro de Vivement dimanche est d'ailleurs déjà dans la boîte et il est attendu ce dimanche 24 mai 2020.

Pour sa reprise, il s'entoure uniquement des Chevaliers du Fiel. En effet, les équipes de l'émission ont pris soin de respecter les mesures de prévention vis-à-vis du coronavirus. Ainsi, le tournage s'est déroulé sans public et tout le monde était prié de porter un masque. Comme vous pouvez-le voir dans notre diaporama ci-dessus, ils apparaissent le visage camouflé et à, au moins, un mètre de distance les uns des autres.

En outre, le programme a quelque peu été modifié. Habitué à recevoir une foule d'invités dans la même après-midi, Michel Drucker se retrouvera cette fois "en tête à tête" avec les personnalités. L'occasion de se lancer un nouveau challenge comme il l'a confié sur Europe 1 jeudi 21 mai. "Habituellement, quand on voit des humoristes à la télé, ils font leurs sketchs, un peu de promo et ils s'en vont. On ne les connaît pas vraiment bien. Je suis en train de démarrer une télévision expérimentale qui m'intéresse beaucoup. Pour la première fois, je suis en tête à tête avec quelqu'un, et ça me change."

Si les Chevaliers du Fiel ouvrent le bal, d'autres ne vont pas tarder à leur emboîter le pas. Vincent Dubois, Jean-Christian Fraiscinet, Anne Roumanoff, Laurent Gerra ou encore Michel Leeb ont déjà "tous dit oui", s'enthousiasme Michel Drucker. Cette nouvelle version de Vivement dimanche devrait s'étendre "sans doute sur juillet et août" dans un format de deux heures, contre une actuellement.

Vivement dimanche à 16h15, le dimanche 24 mai 2020.