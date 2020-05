Vivement dimanche : Michel Drucker en tête-à-tête avec Anne Roumanoff

Nouvelle semaine, nouveau numéro de Vivement dimanche ! De retour sur France 2 depuis le 24 mai dernier, Michel Drucker poursuit sur sa lancée ce dimanche 31 mai 2020. L'animateur ne s'entourera que d'Anne Roumanoff et pour cause, par mesure de précaution vis-à-vis de l'épidémie de coronavirus, l'émission a été tournée sans public et ne permet d'accueillir qu'un seul invité en plateau. À défaut de pouvoir faire la promo de son prochain spectacle auquel elle n'a pas le temps de penser, Anne Roumanoff reviendra certainement sur son confinement et sur l'association qu'elle en a tirée, baptisée Solidarité avec les soignants. Soutenue par des stars, elle organise également des ventes aux enchères pour récolter des fonds.

Cette nouvelle version du programme est l'occasion pour Michel Drucker récemment endeuillé par la mort de Guy Bedos - de s'entretenir avec des figures de l'humour et d'en apprendre davantage sur eux. "On ne les connaît pas vraiment bien. Je suis en train de démarrer une télévision expérimentale qui m'intéresse beaucoup", confiait-il sur Europe 1 en marge de sa reprise. Michel Drucker pourra tout de même s'aider d'Emmanuel Chaunu, le dessinateur et caricaturiste présent pour décrypter l'actualité et fidèle de l'émission depuis quelques années.

Après les Chevaliers du Fiel qui ont ouvert le bal post confinement, et après Anne Roumanoff, d'autres ne vont pas tarder à leur emboîter le pas. Vincent Dubois, Jean-Christian Fraiscinet, Laurent Gerra ou encore Michel Leeb ont déjà "tous dit oui", a assuré Michel Drucker. En outre, il devrait continuer de fonctionner ainsi "sans doute sur juillet et août" dans un format de deux heures, contre une actuellement.

Vivement dimanche à 15h55, le dimanche 31 mai 2020.