Michel Drucker confiné en Provence : retour attendu à Paris, il s'explique

En attendant de rentrer à Paris et de reprendre le chemin des plateaux, l'animateur reste en contact régulier avec une grande partie de son public : "J'ai un rapport fort aux seniors. Trois fois par semaine, j'envoie une vidéo sur la page Facebook 'Stop à l'isolement' aux 7500 Ehpad de France", a-t-il expliqué à nos confrères.

Tandis que sa fille Stéphanie et sa petite-fille Rebecca fabriquent activement des masques, Michel Drucker découvre Netflix, l'iPhone et Skype, tout en élargissant son carnet d'adresses : "Je me suis fait un copain : le rappeur Roméo Elvis, frère de la chanteuse Angèle. J'ai décidé de les inviter avec leurs parents dans Vivement Dimanche, ce sera un événement de la rentrée."