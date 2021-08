Chantal Ladesou en famille dans le Sud : "C'est un vrai plaisir d'être avec mes petits-enfants"

Les fans de Chantal Ladesou peuvent la retrouver depuis le 11 août au cinéma dans la comédie C'est quoi ce papy ?! - suite de C'est quoi cette famille ?! et C'est quoi cette mamie ?! - mais, elle, se retrouve pour le moment à Ramatuelle, son lieu de villégiature estival depuis déjà une décennie. Et elle y passe du bon temps avec son clan.

Chantal Ladesou aime ce coin du Sud de la France depuis qu'elle s'y rendait régulièrement enfant avec sa défunte maman. Alors, quand elle en a eu l'occasion, elle s'est offert une villa sur les hauteurs de Ramatuelle avec vue sur la Méditerranée, "une maison taillée dans le roc, d'une grande simplicité" nous apprend le magazine Gala qui est allé à sa rencontre pendant ses vacances. "Depuis, on s'y retrouve, avec mes amis d'enfance et en famille : c'est mon côté castor ", raconte la star âgée de 73 ans.

Bien évidemment, il y a son mari de toujours Michel mais aussi sa fille Clémence Ansault, elle aussi comédienne et qui gère les podcasts jeunesse Panacotton, venue avec ses trois enfants : George (5 ans), Gabrielle (3 ans) et la petite dernière, dont on découvre désormais le prénom, Magdalena (7 mois). "Comme je veux absolument que ma fille se repose, j'embarque avec moi les deux plus grands dès qu'ils se réveillent. Je m'occupe d'eux, je les fais déjeuner et hop direction la plage !", raconte Chantal Ladesou, trop heureuse d'avoir sa fille à ses côtés puisque celle-ci vit depuis quelques années avec son mari aux Pays-Bas. Et puis la pandémie de coronavirus et les confinements n'ont pas aidé non plus...

Chantal Ladesou, qui a elle-même élevé trois enfants - Clémence, le défunt Alix et Julien - connait le rythme effréné d'une telle vie de famille alors elle se plie en quatre pour que sa fille puisse recharger vraiment les batteries. "Le privilège de la grand-mère, c'est d'être moins impliquée sur les contraintes du quotidien. Ce n'est que du bonus. Et c'est un vrai plaisir d'être avec mes petits-enfants (...) M'occuper d'eux est une détente même si ça pompe pas mal d'énergie (...) Et puis, j'essaie de leur transmettre mon humour, ma joie de vivre", ajoute-t-elle. Elle retrouve ainsi un lien familial qu'elle a très tôt perdu au décès de sa maman, quand elle avait 15 ans, et que son père l'avait alors envoyée en pension...

Mais la star, qui est aussi attendue dans la 6e saison de la série Sam, dans la pièce Adieu, je reste ! et dans son fauteuil des Grosses Têtes de RTL, va vite être débordée puisque son fils Julien doit débarquer avec sa femme Pauline Lefevre - qualifiée de "charmante, très simple" par Chantal - et leurs jumeaux Hugues et Léopoldine (10 mois)...

