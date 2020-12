Chantal Ladesou : La mort tragique de son fils Alix à 21 ans, un drame vécu comme un K.O.

Sur scène (et maintenant à la télé, les salles de spectacles étant fermés à cause de la Covid-19), Chantal Ladesou fait rire des milliers de fans. Le stand up a sauvé l'humoriste, dévastée par la mort de son fils à seulement 21 ans. Ving-quatre ans plus tard, cette disparition reste un sujet "toujours très sensible"...

"C'est un drame qui est toujours très brûlant en moi. Donc c'est toujours quelque chose qui est en moi et qui me fait souffrir dès qu'on en parle... C'est vrai que c'est toujours très sensible", a récemment confié Chantal Ladesou dans l'émission Non Stop People. La comédienne évoquait la mort de son fils aîné, Alix, survenue en 1996. Le jeune homme de seulement 21 ans a perdu la vie dans un accident de voiture. Ce décès a dévasté Chantal Ladesou, restée "K.O. pendant deux ans." En 2014, elle précisait à Paris Match : "C'était atroce. Je revivais ce que j'avais déjà vécu à 15 ans, avec ma mère. Je n'arrêtais pas de pleurer. Je n'avais plus goût à rien et le travail m'a sauvée."

Il est là, sur mon épaule. Comme un ange gardien.

C'est donc grâce à l'humour que la future héroïne du film Il était une fois Monaco, qu'elle a tourné au mois de juin sur le Rocher, a retrouvé la joie de vivre. "Le fait de devoir faire rire des gens tous les soirs ça m'a aidé, mais c'était hyper dur. Le théâtre m'a aidé, a-t-elle expliqué dans Non Stop People. Quand tu entends rire toute une salle et que t'as ta douleur qui est là, présente, c'est cet espèce de mélange de choses très fortes (...) Ça fait vingt ans mais rien que le fait d'en parler... C'est toujours très présent."

Le souvenir de son fils, Alix, n'a pas disparu non plus. "Il est là, sur mon épaule. Comme un ange gardien. Pour nous tous", a affirmé la maman endeuillée au magazine Gala en décembre 2019. Sa famille continue de s'agrandir. Maman de deux autres enfants, Clémence et Julian Asnault (nés de son mariage à Michel Ansault), Chantal Ladesou est grand-mère des deux enfants de sa fille, Georges et Gabrielle (4 et 2 ans et demi).

Clémence est enceinte d'un troisième enfant, et Julian et son épouse Pauline Lefèvre attendent des jumeaux !