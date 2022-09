Nagui de sortie avec sa grande fille Nina et Mélanie Page, Ophélie Meunier folle de son époux Mathieu Vergne !

Le mois de septembre n'est pas consacré qu'à la rentrée scolaire ! Lundi dernier, pendant que petits et grands préparaient leurs cartables, d'autres réfléchissaient à la tenue incroyable qu'ils allaient enfiler pour assister à LA soirée de l'année. Ce jour-là, Moma Group a effectivement célébré son 10e anniversaire à l'hôtel Salomon de Rothschild et a invité de très nombreuses célébrités pour trinquer en cette occasion. Promoteur d'un art de vivre à la française, le PDG de Moma Group promet de créer 40 nouvelles adresses à travers le monde en faisant rayonner ses concepts emblématiques que sont Café Pérouse, Noto, Casa Amour et Mimosa.

Pour applaudir chaleureusement les équipes du Moma Group, et les efforts acharnés qu'elles fournissent depuis une décennie, toutes les plus belles personnalités de la scène musicale, de la télévision, du cinéma ou des planches à la françaises se sont retrouvées dans le 8e arrondissement de Paris. Ophélie Meunier a été aperçue au bras de son mari Mathieu Vergne, tout comme Laurent Solly et sa femme Caroline Roux, Laurence Ferrari, Sophie Davant, Pierre-Antoine Capton, William Leymergie, Patrick Bruel, Nolwenn Leroy, Laurent Gerra, Nicolas Sarkozy, Christian Estrosi, Laura Tenoudji, Michel Boujenah, Antoine Duléry, Louis Bertignac et sa femme Laetitia, Laurie Cholewa, Elsa Zylberstein, Frédéric Beigbeder, Eric Judor, Francis Huster, Bernard-Henri Lévy et Arielle Dombasle, Christophe Lambert, Claude Lellouche, ou encore Nagui avec sa femme Mélanie Page et sa fille Nina.

Comme vous le savez sans doute, Nagui a rencontré Mélanie Page en 1999. Il l'avait croisée lors d'une soirée organisée dans sa demeure, à Saint-Tropez, et avait vécu un coup de foudre... à sens unique. Toujours est-il que depuis l'an 2000, le présentateur est en couple avec elle et qu'ils ont eu, ensemble, trois enfants. Roxane est née en 2004, Annabel en 2008 et Adrien en 2012. Mais son aînée, l'animateur l'a accueilli avec une autre femme. Nina est effectivement née en 1997 de ses amours avec sa consoeur Marine Vignes.