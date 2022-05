"Je la trouvais mignonne" : Louis Bertignac révèle comment il a séduit Laetitia, sa femme de 34 ans sa cadette

Après sa douloureuse rupture avec Julie Delafosse, Louis Bertignac ne croyait plus en l'amour. Interviewé par Télé Star, le chanteur en pleine promotion de son autobiographie Jolie petite histoire a confié comment il avait finalement rencontré la femme de sa vie, Laetitia Brichet, grâce à... un fan ! "C'était la nièce d'un des mecs qui était toujours à mes concerts. Elle en avait filmé un à ma demande. Je la trouvais mignonne. Je lui ai écrit que j'aimerais la revoir et ça s'est royalement bien passé. Ça dure encore." a-t-il confié. De 34 ans sa cadette, la jolie blonde a permis à l'ancien membre du groupe Téléphone de devenir papa d'un petit garçon prénommé Jack (5 ans).

Pourtant, le couple a connu un véritable parcours du combattant avant de devenir parents. En effet, Laetitia a frôlé la mort en donnant naissance à son enfant, qui était né prématurément et par PMA. "Cela faisait un an qu'on essayait d'avoir un enfant avec Louis. Mais ça ne marchait pas... On a fait plein d'examens pour voir ce qu'il n'allait pas. Fertilité moins importante pour Louis, ovaires polykystiques chez moi. On a dû affronter un parcours de PMA avec 6 ou 7 inséminations, puis 2 FIV", expliquait-elle à Joornal.

Mariés depuis juillet 2021, le couple semble nager dans le bonheur depuis leur rencontre, malgré les critiques récurrentes concernant leur grande différence d'âge. "Si je me suis engagé dans cette aventure, et elle aussi je suppose, c'est que l'amour est plus fort que tout le reste, donc tu ne réfléchis pas. Je l'aime, elle m'aime. Elle pourrait avoir 45 ans, elle serait encore pas mal plus jeune que moi mais ce serait la même chose." rétorquait le musicien de 68 ans aux journalistes de Télé Loisirs en 2018.

L'ex-juré de The Voice est également papa de deux filles : Lola, 18 ans et Lili, 15 ans, nées de son histoire avec l'actrice Julie Delafosse. Après leur séparation, l'interprète du titre Ces idées là avaient pu compter sur le soutien de Nicolas Sarkozy et de son ex Carla Bruni lors d'un séjour au Cap Nègre.