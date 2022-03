Louis Bertignac : son fils Jack plus grand que lui à seulement 5 ans, photo bluffante !

A cinq ans, Jack fait sensation sur les réseaux sociaux. Laetitia et Louis Bertignac savourent toutes les minutes que la vie leur offre avec leur fils. Il faut dire que ce dernier revient de loin puisque sa naissance ne s'est pas déroulée comme prévu. Non seulement, bébé est né avec beaucoup d'avance mais la maman a failli perdre la vie en le mettant en monde. Victime d'une hémorragie interne, Laetitia a heureusement pu être sauvée par les médecins. Un soulagement pour Louis Bertignac, dont ces heures de joie mêlées à la crainte de tout perdre ont dû être déroutantes.

Laetitia et Louis Bertignac se sont rencontrés en 2010, à un concert de Téléphone. La jeune femme, de 34 ans de moins que le musicien, aurait pu ne jamais croiser l'amour de sa vie. Ce concert, elle ne voulait pas y aller avant que le destin ne finisse par s'en mêler. Le couple tombe amoureux sans se soucier du qu'en dira-t-on : "Si je me suis engagé dans cette aventure, et elle aussi je suppose, c'est que l'amour est plus fort que tout le reste, donc tu ne réfléchis pas. Je l'aime, elle m'aime. Elle pourrait avoir 45 ans, elle serait encore pas mal plus jeune que moi mais ce serait la même chose" déclarait Louis Bertignac à Télé Loisirs. Quand on aime, on ne compte pas.