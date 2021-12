Louis Bertignac a épousé Laetitia : les photos de leur magnifique mariage

En couple depuis de nombreuses années, Louis Bertignac et Laetitia Brichet se sont dits "oui" le 24 juillet 2021 au cours d'une cérémonie célébrée en pleine nature. Sublime dans une longue robe blanche en tulle et dentelle, la jeune femme a partagé plusieurs clichés de leur union sur Instagram. Sur ce diaporama, on découvre Louis Bertignac habillé dans un costume bleu électrique décoré d'une fleur à la boutonnière. Pas de mocassins ou de derbies pour l'artiste qui a préféré des baskets blanches pour accompagner son costume de marié.

Sa femme, de 34 ans sa cadette, a également dévoilé son somptueux bouquet de mariée, dégradé de roses pastels. "Le 24 Juillet, on s'est dit OUI pour la vie, écrit-elle en légende. Et c'était la plus belle des journées. Depuis, on passe du temps tous les 3 avant la reprise de l'école. J'espère que vous aussi, vous avez passé de belles vacances".