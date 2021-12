Diaporama Louis Bertignac a épousé Laetitia : les photos de leur magnifique mariage

Louis Bertignac et sa compagne Laetitia Brichet - People sur le tapis rouge lors du 35ème festival du film de Cabourg © Coadic Guirec / Bestimage

Mariage - Louis Bertignac et Laetitia Brichet se sont mariés le 24 juillet - Exclusif - Prix Spécial - Louis Bertignac et sa compagne Laeticia lors de la soirée d'inauguration (cocktail dînatoire) du nouveau restaurant, méditerranéen, de la salle Pleyel, le Noto, à Paris, France, le 29 mars 2017. Rachid Bellak/Bestimage

Mariage - Louis Bertignac et Laetitia Brichet se sont mariés le 24 juillet - Louis Bertignac et sa compagne Laeticia dans les tribunes lors du match de ligue des champions de l'UEFA opposant le Paris Saint-Germain contre l'Étoile rouge de Belgrade au parc des Princes à Paris, France, le 3 octobre 2018. Le PSG gagne 6-1. © Cyril Moreau/Bestimage

5 / 14

Mariage - Louis Bertignac et Laetitia Brichet se sont mariés le 24 juillet - Naissance - Louis Bertignac est papa d'un petit garçon prénommé Jack - Louis Bertignac et sa compagne Laeticia - People au quart de finale de la Coupe de France de football entre le PSG et l'AS Monaco (2-0) au Parc des Princes à Paris le 4 mars 2015.