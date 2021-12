Louis Bertignac : Son fils Jack le visage transformé... après une adorable bêtise !

Ils sont artistes de père en fils ! Si Louis Bertignac inonde la France de notes de musique depuis des années, et qu'il a commencé très tôt au sein du groupe Téléphone, il semblerait que son petit dernier, Jack, soit plus porté sur la peinture et ses couleurs multiples. Sur Instagram, en tout cas, sa mère, Laetitia Bertignac, a partagé une photographie qui démontre le goût prononcé du jeune garçon pour la gouache... à un détail près. Sa première toile ? Son propre visage ! Les joues pleines de traces, l'enfant de 5 ans a bien fait rire papa et maman, qui n'a pas pu s'empêcher de dévoiler le chef-d'oeuvre sur les réseaux sociaux.

"Maman, je reviens dans 2 minutes !" écrit Laetitia Bertignac amusée. Ils ont dû un peu moins rire, par la suite, quand il a fallu savonner tout ça pour effacer les traces de cette session d'arts plastique !. En couple depuis des années, Louis Bertignac et sa chère et tendre ne cachent plus leur joie. Vivant sous le même toit depuis 2010, les tourtereaux se sont même dits "oui" cet été, le 24 juillet 2021, et ont accepté de diffuser quelques photographies souvenirs de la cérémonie.

On passe du temps tous les trois...

Les 34 ans qui les séparent n'ont jamais été un frein à cet amour, si fort, si fou... et si officiel aux yeux de la loi ! "C'était la plus belle des journées, expliquait Laetitia Bertignac à propos de son mariage. Depuis, on passe du temps tous les trois avant la reprise de l'école. J'espère que vous aussi, vous avez passé de belles vacances". La famille au complet, bien sûr, est un peu plus nombreuse que ça. Avant de flancher pour les beaux yeux de Laetitia, Louis Bertignac avait eu deux filles. Lola, le 20 avril 2004 et Lili, le 18 septembre 2007, toutes deux nées de sa relation avec l'actrice Julie Delafosse...