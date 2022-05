Louis Bertignac hébergé par son ex Carla Bruni et Nicolas Sarkozy après une rupture : "J'étais au fond du trou"

Sexe drogue et rock'n'roll... mais pas que. Dans son autobiographie Jolie petite histoire, paru le 28 avril 2022 aux éditions Le Cherche-midi, Louis Bertignac revient sur sa vie, son oeuvre, son parcours sentimental et ses différentes aventures musicales. Impossible de ne pas mentionner son ancienne compagne dans ces quelques pages, Carla Bruni, qu'il a fréquenté un temps en 1984 et avec qui il a conservé une amitié précieuse - ils ont même produit et écrit son album à elle, Quelqu'un m'a dit, ensemble en 2002, mais aussi No Promises en 2007.

S'il n'a traversé aucun drame, Louis Bertignac, 68 ans, garde toutefois les stigmates d'une séparation prématurée avec ses deux filles aînées, Lola, née en 2004 et Lili, née en 2007, issues de sa relation avec Julie Delafosse. "A un moment, j'ai cru les perdre définitivement, explique-t-il dans les colonnes du journal Le Figaro, le 4 mai 2022. Elles ont pris un peu moins de moi qu'elles auraient dû, c'est sûr, mais elles viennent souvent me voir."

Elle passait les vacances avec son mari

Aujourd'hui, Louis Bertignac se rattrape en passant du temps en famille à la campagne, lui qui a épousé Laetitia en 2021 et accueilli un petit Jack en novembre 2016. C'est avec le sourire qu'il pense désormais à cette rupture difficile avec Julie Delafosse. D'autant qu'elle fut l'occasion de retrouver... Carla bruni, épaule fidèle sur laquelle pleurer. "Elle m'a invité dans sa résidence du cap Nègre, où elle passait les vacances avec son mari, qui était alors président de la République", poursuit le chanteur.

Louis Bertignac avait déjà évoqué cette époque auprès de Télé Star. "J'avais l'impression que j'allais perdre mes filles à tout jamais, le truc le plus précieux que j'avais jamais fait, plus important que la musique, se souvenait-il. Elles n'avaient que 4 ans et 1 an. J'étais au fond du trou. Carla et Nicolas Sarkozy ont été vraiment gentils, impériaux même. Bon, ils voulaient me faire faire du sport. Au bout de 20 minutes, je n'en pouvais déjà plus !" L'important, c'est qu'il puisse compter sur Carla Bruni, amicalement parlant, pour le meilleur comme pour le pire.

Retrouvez l'interview de Louis Bertignac dans le journal Le Figaro du 4 mai 2022.