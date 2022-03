Louis Bertignac papa : photos de vacances dans le désert en famille... son fils Jack a bien grandi !

Amoureux depuis de nombreuses années, Louis Bertignac (68 ans) et son épouse Laetitia Brichet (34 ans) ont profité d'agréables vacances aux Émirats arabes unis avec leur fils Jack (né le 19 novembre 2016). Sur Instagram, l'artiste a partagé plusieurs clichés de ce séjour au soleil. On découvre ainsi l'ancien guitariste du groupe Super Goujats dans le désert avec sa femme et son petit bout.

"Voyager partout. Ensemble", écrit-il en légende. Craquant, le petit garçon porte une casquette pour se protéger du soleil et semble apprécier sa balade familiale sur le sable chaud. "En amenant Louis au désert... Louis nous ramène des airs", "Adorable", "Que du love pour votre family, dépaysement garanti !!!!", "Profitez bien de vos vacances en famille. Prenez bien soin de vous surtout", "Merci pour le partage ! C est trop beau et vous êtes beaux !", "Très bonnes vacances loin de ce monde où tout est violence. Magnifique photos de vous 3", peut-on lire en commentaires.

Mariés depuis le 24 juillet 2021, Louis Bertignac et Laetitia Brichet s'étaient dit "oui" au cours d'une cérémonie champêtre en pleine nature. La jeune femme, de 34 ans sa cadette, avait dévoilé un sublime bouquet de roses ainsi qu'une robe longue blanche composée de fines dentelles et de tulle. Leur fils Jack était lui adorable habillé d'un costume bleu électrique. "Le 24 juillet, on s'est dit OUI pour la vie, avait-elle écrit sur Instagram, en légende de photos des noces. Et c'était la plus belle des journées. Depuis, on passe du temps tous les 3 avant la reprise de l'école. J'espère que vous aussi, vous avez passé de belles vacances."